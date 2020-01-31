جورجيا تعلن قريباً عن مناقصة جديدة لبناء ميناء أناكليا

تبليسي، 31 يناير، أذرتاج

سيصدر الإعلان عن مناقصة جديدة لبناء ميناء أناكليا في المياه العميقة في جورجيا قريباً.

أفادت أذرتاج أنه صرحت بذلك وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورافا.

بحسب تصريح للوزيرة، يظل بناء ميناء أناكليا أولوية بالنسبة للحكومة الجورجية من حيث زيادة القدرة التنافسية للممر الوسطي وكفاءة سياستها اللوجستية.

كما أشارت إلى أن وزارة التنمية الإقليمية والبنية التحتية ستعلن عن مناقصة جديدة بشأن مواصلة بناء الميناء في المستقبل القريب وأن الوزارة تجري الاستعدادات للمناقصة الجديدة.

من الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) يرغب في إجراء المناقصة تحت رعايتهما ويعتزم المشاركة في إعداد المشروع.

وتعليقاً على البيانات حول عدم الحاجة إلى ميناء أناكليا في المياه العميقة، قالت الوزيرة: "إنه بشكل عام، لا تبدو هذه البيانات مقنعة بالنسبة لي، وسمعت أفكار كونسورتيوم أناكليا نفسه مفادها أن جورجيا لا تحتاج إلى أكثر من ميناء واحد في المياه العميقة. لذلك، يتم توضيح هذه المسائل من قبل رجال الأعمال ونتطلع إلى المشاريع التي سيتم تقديمها. "

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبيليسي