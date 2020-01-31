باكو، 31 يناير، أذرتاج

"مسترشدا بالفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني قررت بما يلي بشأن تنفيذ مرسوم الرئيس الأذربيجاني رقم 732 الصادر في 11 يونيو عام 2019م في "تطبيق القانون الأذربيجاني رقم 1581-وقد الصادر في 3 مايو عام 2019م "في إدراج التعديلات في قوانين الجمهورية الأذربيجانية "في المشاركة العامة" و"في الموانئ البحرية" و"في حماية المساحات الخضراء" و"في تنفيذ مشاريع الاستثمارات بشأن مرافق الإنشاء والبنية التحتية على أساس التمويل الخاص":

1- إضافة الفقرة الـ1ر1ر2 ذات المضمون الآتية أسفله إلى "قواعد تحديد المطالب المفروضة على المستثمرين وخصائص الاتفاقيات المعقودة وشروطها وتقييم الأموال والخدمات المحصول عليها جراء الاستثمارات وفقا لشروط تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الإنشاء والبنية التحتية من قبل المستثمرين ضمن نموذج "التشييد والتشغيل ونقل الملكية" ولأنواع مرافق الإنشاء والبنية التحتية" المصدق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 1149 الصادر في 7 ديسمبر عام 2016م والمحرر في مجموعة التشريع الأذربيجاني بالمادة الـ2067 ورقم 12 الصادر في 2016م والمادة الـ413 ورقم 3 الصادر في 2019م:

1.1- "1ر1ر2. إذا خصت عمليات تخطيط مرافق الإنشاء والبنية التحتية والمشابهة بها المنصوص عليها في المادة الـ1ر3 من القانون بأنواع الفعاليات المنصوص عليها في ذيل القانون الأذربيجاني "في تقييم الأثر على البيئة " فيجب إعداد وثيقة تقييم الأثر على البيئة بشأن هذه المرافق مع فحص هذه الوثائق من جانب الفحص البيئي الحكومي".

2- إضافة كلمات "والأشخاص الاعتبارية" عقب كلمة "المؤسسات" الواردة في الفقرتين الفرعيتين الـ5ر2ر2 والـ17ر1ر3 من "نظام مركز الدراسات الاجتماعية" المصدق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 624 الصادر في 12 أبريل عام 2019م والمحرر في مجموعة التشريع الأذربيجاني بالمادة الـ624 ورقم 4 الصادر في 2019م.

إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

مدينة باكو، 31 يناير عام 2020م. "