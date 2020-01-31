مناقشة التعاون الاقتصادي الأذربيجاني الأوكراني في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة

كييف، 31 يناير، أذرتاج

يوم 30 يناير في كييف، أقيمت مائدة مستديرة بعنوان "التعاون الأوكراني الأذربيجاني" في إطار اجتماع اللجنة الحكومية الأوكرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

أفادت أذرتاج أن وزير البنية التحتية الأوكراني والرئيس المشارك للجنة فلاديسلاف كريكلي قال إن التعاون الديناميكي بين أذربيجان وأوكرانيا متواصل في المجالات السياسية والاقتصادية. وقال إن البلدين مهتمان بالمشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة. وأضاف قائلاً إن " الوفد الأذربيجاني زار أوديسا قبل كييف، حيث تم تفتيش المصفاة. أعتقد أنه يمكن لأذربيجان استخدام طرق بديلة لنقل منتجاتها النفطية والغازية عبر أوكرانيا. نحن مهتمون بمشاركة اذربيجان في ممر النقل الاوراسي ".

قال الوزير فلاديسلاف كريكلي أيضاً إن البنية التحتية للمواصلات في أذربيجان تلبي تماماً المعايير الأوروبية وأنه خلال الزيارة الرسمية للرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى أذربيجان، تمكنوا من التأكد من ذلك. أعتقد أن الشركات الأذربيجانية لديها خبرة كبيرة في بناء البنية التحتية للطرق. لذلك، أدعو الشركات الأذربيجانية إلى المشاركة في إعادة بناء الطرق في أوكرانيا".

قال وزير الطاقة الأذربيجاني والرئيس المشارك للجنة برويز شاهبازوف، إنه وصل الى أوركانيا برفقة الوفد الكبير وهذا يدل على الاهتمام الكبير بتنمية التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وأوكرانيا.

يتواصل التعاون بين أذربيجان وأوكرانيا في جو من الاحترام المتبادل والصداقة. يجب أن يتطور هذا التعاون الاقتصادي ليس فقط مع المؤسسات الحكومية، ولكن أيضاً مع الشركات الخاصة. تتمتع أذربيجان بمناخ استثماري جيد، وقد ازداد اقتصاد البلاد ثلاث أضعاف في السنوات الـ 15 الماضية. أعتقد أن أذربيجان بلد جذاب للشركات الأوكرانية ".

وقال برويز شهبازوف إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس الإمكانات الحالية وقال إنه يجب زيادة الاستثمارات المتبادلة. تستثمر سوكار بكثافة في أوكرانيا. ستواصل سوكار توسيع أنشطتها. لقد تعرفنا على عدد من الشركات في أوديسا وأعتقد أن مجموعة الخبراء ستعمل بفعالية على المشاريع المشتركة في مجالات النقل والطاقة والزراعة".

ألقى كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية غنادي تشيشيكوف ورئيس أذبرومو يوسف عبداللايف وسفير أذربيجان في أوكرانيا أذر خودييف ورئيس مجلس الإدارة لوكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أورخان محمدوف والسفير الأوكراني في أذربيجان فلاديسلاف كانيفسكي كلمة في الحدث حول الموضوع.

يذكر ان الاجتماع الأخير للجنة الحكومية الأذربيجانية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي عقد في يوليو 2016 في باكو.

أميل حسينلي،

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج،

كييف