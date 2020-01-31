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    سياسة


    المشاورات السياسية تعقد بين أذربيجان وأوكرانيا

    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [٢١:٠٩]

    كييف، 31 يناير، أذرتاج

    نوقشت آفاق التعاون بين وزارتي خارجية أذربيجان وأوكرانيا.

    أفادت أذرتج أنه خلال الاجتماع بين نائب وزير الخارجية الأوكراني فاسيلي بودنار ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني خالاف خالافوف، ناقش الجانبان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس فلاديمير زيلينسكي الرسمية إلى باكو.

    وأشار خالاف خالافوف إلى أن المشاورات السياسية المنتظمة بين وزارتي خارجية البلدين مفيدة لزيادة تطوير العلاقات. وقال إن أذربيجان وأوكرانيا شريكتان استراتيجيتان وأن بلاده تولي اهتماما لتعميق التعاون مع أوكرانيا في جميع المجالات.

    وقال فاسيلي بودنار إن زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان، وكذلك ضمان الأمن الإقليمي، لهما أهمية كبيرة بالنسبة لأوكرانيا.

    أكد الجانبان أن الحوار السياسي على مستوى رؤساء دولتي أذربيجان وأوكرانيا وفر دفعة قوية للتنمية الديناميكية للعلاقات.

    أميل حسينلي،

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج،

    كييف

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