سفير إسرائيل في أذربيجان يزور مجمع غوبا التذكاري للإبادة الجماعية

غوبا، 31 يناير، إيلخان يوسيفلي، أذرتاج

في 30 يناير، قام سفير إسرائيل في أذربيجان جورج ديئك بزيارة غوبا.

يفيد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أنه في الاجتماع الذي عقد في إدارة السلطة التنفيذية لمقاطعة غوبا، ناقش الجانبان قضايا التعاون المشترك. أطلع رئيس السلطة التنفيذية للمقاطعة زياد الدين علييف الضيف على تاريخ غوبا وتطورها الحديث والأقليات العرقية من سكانها وأجواء التسامح السائد في المنطقة.

خلال الاجتماع، أشير إلى أن العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية تنمو بشكل مكثف في العديد من المجالات.

أطلع السفير الإسرائيلي لدى أذربيجان جورج ديئك خلال زيارته إلى مجمع غوبا التذكاري للإبادة الجماعية على آثار الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن. لوحظ أن مجمع غوبا التذكاري للإبادة الجماعية والذي أنشئ بدعم من مؤسسة حيدر علييف، افتتح في 18 سبتمبر 2013.

أُبلغ الضيوف بأن مقبرة الإبادة الجماعية في غوبا قد أكتشف في 1 أبريل 2007 أثناء أعمال الحفر. بعد ذلك، أجرى معهد الآثار والإثنوغرافيا لأكاديمية اللعلوم الوطنية لأذربيجان بحثاً مكثفاً عن المقابر الجماعية. كشفت الأبحاث أن المقبرة مرتبطة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن ضد المدنيين المحليين في عام 1918.

بعد ذلك، تعرف السفير عن كثب على عدد من المؤسسات التحويلية ومجمع "آسان حياة" العاملة في غوبا.