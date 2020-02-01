الاحتلال الأرميني يخرق الهدنة باستخدام الرشاشات كبيرة العيار

باكو، 1 فبراير، أذرتاج

لا تراعي وحدات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار بانتهاكاتها اليومية للهدنة من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلّت بالهدنة 24 مرة خلال اليوم باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني الواقعة في مرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني بمرتفعات لمحافظة نويمبريان الأرمينية فيما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية جوي علي لمحافظة جدابيك الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني في مرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية.

كما استهدفت وحداتُ الاحتلال الأرميني مواقعَ الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرية جوي أرخ المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي شيخلر ومرزيلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قراخان بيكلي وكردلر وهوراديز المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات تارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية.

وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.