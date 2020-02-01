نائب وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٠]
كييف، 1 فبراير، أذرتاج
التقى نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف بنائب رئيس الديوان الرئاسي الاوكراني ايغور جوفكوا.
أفادت أذرتاج أن الطرفين أشادا بنتائج زيارة رسمية قام بها فلاديمير زيلينسكي الرئيس الاوكراني أذربيجان في ديسمبر العام الماضي. وبحثا جوانب أولوية للمستقبل للحوار الثنائي في اللقاء.
وأشار ايغور جوفكوا إلى أهمية تنفيذ أوكرانيا وأذربيجان مشاريع مشتركة مضيفا أن المشاريع المنفذة في مجالي البنية التحتية والطاقة تكتسي بأهمية اكثر.
وصدق خلف خلفوف على نية أذربيجان تعميق التعاون مع أوكرانيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أثنى التعاون الفعال للدولتين على الساحة الدولية.
أميل حسينلي مراسل أذرتاج
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