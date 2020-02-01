  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    كازاخستان تخطط فتح 3 دور للتجارة في أذربيجان

    ٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 1 فبراير، أذرتاج

    قال سرجان عبد الكريم وف إن كازاخستان تخطط فتح 3 دور للتجارة في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن عبد الكريم وف سفير كازاخستان في أذربيجان قوله إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وكازاخستان بلغ 229 مليون دولار خلال العام الماضي.

    وأوضح السفير الكازاخي أن بلاده تخطط فتح 3 دور للتجارة في أذربيجان بجانب تنظيم معرض للمنتجات الكازاخستانية في الطابق الأول من مبنى السفارة مع الشروع في إجراءات تقنين لإنشاء مجلس أعمال بين كازاخستان وأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :كازاخستان تخطط فتح 3 دور للتجارة في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]
    مناقشة التعاون الاقتصادي الأذربيجاني الأوكراني في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة
    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
    شركة إيرانية تهتم بالتعاون مع شركات أذربيجانية في إنشاء الطرق البرية
    ٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٠]
    منتدى الأعمال في اليونان باسم "اكتشاف أذربيجان: تعريف المجتمع اليوناني إمكانات الأعمال"
    ٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
    ارتفاع حجم الصادرات في القطاع غير النفطي العام الماضي
    كازاخستان تخطط فتح 3 دور للتجارة في أذربيجان