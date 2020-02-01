كازاخستان تخطط فتح 3 دور للتجارة في أذربيجان
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٧]
باكو، 1 فبراير، أذرتاج
قال سرجان عبد الكريم وف إن كازاخستان تخطط فتح 3 دور للتجارة في أذربيجان.
أفادت أذرتاج عن عبد الكريم وف سفير كازاخستان في أذربيجان قوله إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وكازاخستان بلغ 229 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأوضح السفير الكازاخي أن بلاده تخطط فتح 3 دور للتجارة في أذربيجان بجانب تنظيم معرض للمنتجات الكازاخستانية في الطابق الأول من مبنى السفارة مع الشروع في إجراءات تقنين لإنشاء مجلس أعمال بين كازاخستان وأذربيجان.
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