حجم القروض المؤمنة يبلغ 7ر69 مليون مانات
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]
باكو، 1 فبراير، أذرتاج
اكتشف حجم القروض المؤمنة والمعانة من جانب صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان الأذربيجاني.
أفادت أذرتاج عن بيان الصندوق أن حجم هذه القروض إلى 31 يناير العام الحالي بلغ 69 مليونا و724 ألف مانات.
وجاء فيه أن المبلغ العام للسندات المتداولة خلال الفترة المشمول عليها بلغ 718 مليون و166 ألف مانات.
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