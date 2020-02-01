البنك المركزي يجري عمليات تفتيش شاملة في البنوك

باكو، 1 فبراير، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن البنك المركزي يجري عمليات تفتيش وتقييم شاملة في البنوك.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في مؤتمر صحفي عقده إن مصرف أتا بنك فيه مشكلات السيولة والاستقرار المالي وقد شكلنا مقترحات ونقدم إلى مجلس الاستقرار المالي. ولا مشكلة في تأمين الودائع ولكن البنك فيه ودائع غير مؤمنة أيضا.

واكد رستموف أن القرار بشأن مصرف أتا بنك يصدر عن جانب مجلس الاستقرار المالي مفيدا أن البنك المركزي يجد أن فقدان البنك قدرتها للدفع يثير خطر سمعة بالنسبة للبنوك الأخرى ونريد حل المشكلة عاجلا.