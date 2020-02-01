أردوغان يقوم بزيارة عمل الى أوكرانيا
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
كييف، 1 فبراير (اذرتاج).
سيقوم رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان بزيارة عمل الى أوكرانيا.
افاد مراسل وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس الاوكراني ان الرئيس اردوغان سيحضر ملتقى الاعمال الاوكراني التركي بعد حفل مراسل الاستقبال الرسمي.
سيكون الموضوع الرئيسي للملتقى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين أوكرانيا وتركيا. كذلك سيناقش الجانبان مسائل تحقيق المشاريع الإقليمية وزيادة حجم التبادل التجاري وغيرهما من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
إيميل حسينلي
المراسل الخاص لأذرتاج
كييف
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣١.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٤]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣١]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:٥٥]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٠]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١١:١٣]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [٢١:١٦]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [٢١:٠٩]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٧]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [٠٠:٢٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٥]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٨]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٦]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٥]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك