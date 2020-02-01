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    أردوغان يقوم بزيارة عمل الى أوكرانيا

    ٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٥‎]

    كييف، 1 فبراير (اذرتاج).

    سيقوم رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان بزيارة عمل الى أوكرانيا.

    افاد مراسل وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس الاوكراني ان الرئيس اردوغان سيحضر ملتقى الاعمال الاوكراني التركي بعد حفل مراسل الاستقبال الرسمي.

    سيكون الموضوع الرئيسي للملتقى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين أوكرانيا وتركيا. كذلك سيناقش الجانبان مسائل تحقيق المشاريع الإقليمية وزيادة حجم التبادل التجاري وغيرهما من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    إيميل حسينلي

    المراسل الخاص لأذرتاج

    كييف

    AZERTAG.AZ :أردوغان يقوم بزيارة عمل الى أوكرانيا
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