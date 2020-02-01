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    منح 27975 قرض للرهن العقاري عبر صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان

    ٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]

    باكو، 1 فبراير، أذرتاج

    اكتشف عدد وحجم قروض الرهن العقاري الممنوحة عبر صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان إلى 31 يناير.

    أفادت أذرتاج عن بيان الصندوق انه منح 27 الفا و975 قرض للرهن العقاري عن طريق الصندوق وزاد مبلغها عن مليار و396 مليون و6ر76 ألف مانات.

    AZERTAG.AZ :منح 27975 قرض للرهن العقاري عبر صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان
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