إجلاء مواطني أذربيجان في الطائرة التركية من وهان الصينية

باكو، 1 فبراير (اذرتاج).

تم إجلاء مواطني أذربيجان مع مواطني تركيا من مدينة وهان الصينية المنكوبة بوباء فيروس الكورونا، ذلك على متن الطائرة المملوكة لتركيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان عملية الاجلاء نفذت بناء على عزم رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب اردوغان وبناء على روح العلاقات الاخوة القائمة بين أذربيجان وتركيا.

أعرب الجانب الاذربيجاني عن شكره لجانب تركيا الشقيقة والحكومة الصينية الصديقة على هذا الدعم الكبير. من المنتظر وصول الطائرة الى تركيا في ليلة اليوم.

قبل إقلاع الطائرة أجري الفحص الطبي على مواطني أذربيجان. حالتهم الصحية على ما يرام. سيعيشون في حالة الحجر الصحي في تركيا لمدة أسبوعين. بعد ذلك سيعودون الى أذربيجان.