الصين تفاجئ ظهور إنفلونزا الطيور

بكين، 2 فبراير، أذرتاج

تلفت حوالي 4500 دجاج بسبب فيروس اتش خمس ان واحد انفلونزا الطيور في احد

مزارع مدينة شاؤيان بولاية خونان وسط الصين.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة الصينية ان المؤسسات المحلية المعنية

أتلفت نحو 18 ألف دجاج بسبب الفيروس وتم تطهير المنطقة التي وضعت تحت

الحجر الصحي.

يذكر انه لم يسجل حتى الان واقع اصابة الناس في الصين بانفلونزا الطيور

الاكثر إماتة من النوع الجديد لفيروس كورونا المتفشى في ولاية خوبي

المجاورة و المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة السارس وتقول الصحة

العالمية ان انفلونزا الطيور يمكن ان تصيب الناس ولكن ذلك من الصعب جدا

انتقالها من بشر الى آخر ويعتبر هذا المرض أخطر من غيره على الناس حيث ان

احصاءات الـ15 سنة الاخيرة تشير الى ان المرض انفلونزا الطيور قد أودى

بحياة نحو 60 في المائة من المصابين فيما كان هذا الرقم في مرض المتلازمة

التنفسية الحادة الوخيمة السارس بنسبة 10 في المائة في النوع الجديد

لفيروس كورونا المكتشف في الصين مؤخرا بنسبة 2 في المائة.

شاهن جعفروف مراسل أذرتاج