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    سياسة


    الاحتلال الأرميني يواصل خرق وقف إطلاق النار

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]

    باكو، 2 فبراير، أذرتاج

    لا تراعي وحدات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار بانتهاكاتها

    اليومية للهدنة من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلّت بالهدنة 23 مرة

    خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وحدات الاحتلال الأرميني استهدفت

    مواقعَ الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في الأراضي

    المحتلة الأذربيجانية قرية جوي أرخ المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية

    وقرى تقي بيكلي وساريجالي ومرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية

    وقريتي قراخان بيكلي وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية

    وقرية نوزكار المحتلة لمحافظة جبرائيل وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي

    تارتار وأغدام الأذربيجانيتين.

    وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات

    اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع

    أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من

    الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات

    و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام

    وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون

    أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص.

    ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا

    أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض

    الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان

    سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين.

    وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك

    لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة

    الأمريكية.

    AZERTAG.AZ :الاحتلال الأرميني يواصل خرق وقف إطلاق النار
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