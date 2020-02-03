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    تركمانستان تشتري معدات لمدّ خط أنابيب الغاز"تابي"

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:١١]

    عشق اباد، 3 فبراير، أذرتاج

    ستوقع شركة الغاز التركمانية "Turkmengaz" الاتفاقية مع شركةSerbaDinamikSdn.Bhd الماليزية للحصول على مجموعة المعدات اللازمة لبناء خط أنابيب الغاز تركمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند (TAPI) ، بما في ذلك معدات لمحطة قياس الغاز.

    أفادت أذرتاج أن اتحاد شركات الطاقة الكهربائية " Turkmenenergo" لدولة تركمانستان سيوقع أيضاً عقوداً مع شركات أجنبية لمدّ خطوط الكهرباء العالي الجهد وإنشاء محطتي أخال-البلقان وبلقان - داشوغوز.

    ستمكن هذه الاتفاقيات لتركمانستان من تطوير إمكاناتها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عرض مواردها في الأسواق الدولية.

    إلاهه أحمدوفا

    المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

    عشق أباد

    AZERTAG.AZ :تركمانستان تشتري معدات لمدّ خط أنابيب الغاز"تابي"
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    تركمانستان تشتري معدات لمدّ خط أنابيب الغاز"تابي"