تركمانستان تشتري معدات لمدّ خط أنابيب الغاز"تابي"

عشق اباد، 3 فبراير، أذرتاج

ستوقع شركة الغاز التركمانية "Turkmengaz" الاتفاقية مع شركةSerbaDinamikSdn.Bhd الماليزية للحصول على مجموعة المعدات اللازمة لبناء خط أنابيب الغاز تركمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند (TAPI) ، بما في ذلك معدات لمحطة قياس الغاز.

أفادت أذرتاج أن اتحاد شركات الطاقة الكهربائية " Turkmenenergo" لدولة تركمانستان سيوقع أيضاً عقوداً مع شركات أجنبية لمدّ خطوط الكهرباء العالي الجهد وإنشاء محطتي أخال-البلقان وبلقان - داشوغوز.

ستمكن هذه الاتفاقيات لتركمانستان من تطوير إمكاناتها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عرض مواردها في الأسواق الدولية.

إلاهه أحمدوفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

عشق أباد