تركمانستان تشتري معدات لمدّ خط أنابيب الغاز"تابي"
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:١١]
عشق اباد، 3 فبراير، أذرتاج
ستوقع شركة الغاز التركمانية "Turkmengaz" الاتفاقية مع شركةSerbaDinamikSdn.Bhd الماليزية للحصول على مجموعة المعدات اللازمة لبناء خط أنابيب الغاز تركمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند (TAPI) ، بما في ذلك معدات لمحطة قياس الغاز.
أفادت أذرتاج أن اتحاد شركات الطاقة الكهربائية " Turkmenenergo" لدولة تركمانستان سيوقع أيضاً عقوداً مع شركات أجنبية لمدّ خطوط الكهرباء العالي الجهد وإنشاء محطتي أخال-البلقان وبلقان - داشوغوز.
ستمكن هذه الاتفاقيات لتركمانستان من تطوير إمكاناتها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عرض مواردها في الأسواق الدولية.
إلاهه أحمدوفا
المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج
عشق أباد
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