وزير الدفاع شارك في افتتاح موقع تدريبات الغياصة

باكو،3 فبراير، أذرتاج

يتواصل العمل على تحسين الاستعداد العسكري وتحسين الظروف المعيشية لأفراد القوات البحرية وفقاً لتعليمات رئيس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أن الفريق الأول ذاكر حسنوف والمسؤولين الآخرين بالوزارة حضروا افتتاح مرافق البنية التحتية الجديدة في إحدى الوحدات العسكرية للقوات البحرية.

تفقد وزير الدفاع المباني والمنشآت والمعدات في أراضي الوحدة العسكرية.

ثم زار وزير الدفاع موقع تدريبات الغياصة الذي تمت إعادة ترميمه ويفي بالمعايير الحديثة. أفيد أن الموقع قد صمم للتدريب على تلبية قواعد الغوص ولأغراض تدريب القوات الخاصة لخوض المعارك تحت الماء. وتفقد وزير الدفاع أيضاً الظروف الموفرة في مجمع معدات البركة والسفن والقوارب الذي أعيد بناؤه وغرفة الباروكاميرا وورشة صيانة معدات الغوص والبرج الخاص للغوص والغرف الدراسية للأغراض المختلفة.

هناك شريط الحاجز المحتوي على العديد من الحواجز المتعددة الأغراص والذي شُيد حديثاً لتعزيز الاستعداد القتالي والبدني للأفراد، فضلاً عن التطوير المهني.

أصدر وزير الدفاع الذي شاهد العرض النموذجية للقوات الخاصة تعليماته إلى القيادة بشأن تنفيذ المهام على نحو أفضل.