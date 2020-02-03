هبوط سعر برميل أذري لايت

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

هبط سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 15ر62 دولارا بعد هبوط مسجل قدر 20ر1 دولار.

يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 15ر19 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.