الاحتلال الأرميني يخرق الهدنة باستخدام الرشاشات كبيرة العيار

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

لا تراعي وحدات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار بانتهاكاتها اليومية للهدنة من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلّت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني الواقعة في قريتي قوشجي أيريم وقيزيل حاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني بقرية شاوارشاوان لمحافظة نويمبريان الأرمينية وقرية بركابر لمحافظة إيجيفان الأرمينية فيما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية أق بولاق لمحافظة طاووس الأذربيجانية وقرية جوي علي لمحافظة جدابيك الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني في قرية شيناري لمحافظة برد الأرمينية وبمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية.

كما استهدفت وحداتُ الاحتلال الأرميني مواقعَ الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرى شيخلر وباش قروند ويوسف جانلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قراخان بيكلي وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية.