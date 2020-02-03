باكو، 3 فبراير، أذرتاج أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 33ر56 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد تراجع مسجل قدر 29ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 59ر51 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد نمو سعره قدر 03ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية

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