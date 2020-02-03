زيرة يتغلب على صباح بهدفين دون رد

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

تغلب نادي زيرة باكو على ضيفه صباح باكو بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 57 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي قادها الحكم مسييف أمام 400 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض رمضانوف د45+1 وريتشارد د78.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زيرة ولاعبا من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع زيرة إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة فيما ظل صباح في المركز السادس برصيد 19 نقطة.