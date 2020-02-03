وزارة الصحة حول أحوال صحة اثنين خاضعين لرقابة الحجر الصحي في باكو

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

قالت وزارة الصحة في بيان إن اثنين وضعا تحت رقابة الحجر الصحي لدى المركز الطبي الاكلينيكي يشتبه في اصابتهما بفيروس كورونا.

أفادت أذرتاج عن بيان الصحة أن المواطن الصيني من مواليد 1996م عاد من الصين في 19 يناير الماضي ونتائج تحليل الفحوص الطبية سلبية وما اكتشف أي فيروس ولا شكاية عنه وسيغادر المركز الطبي في 4 فبراير.

وقالت إن الخشص الثاني هو مواطن أذربيجان من مواليد 1994م ويتعلم في الصين وآب إلى باكو في 28 يناير ولا شكاية عنه ورغم ذلك سيخضع لرقابة الحجر الصحي إلى نهاية الفترة.