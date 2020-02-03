باكو، 3 فبراير، أذرتاج ترسل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بعثة تضم أكثر من 60 عضوا لمتابعة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في 9 فبراير. أفادت أذرتاج أن البعثة المرسلة بدعوة حكومة أذربيجان تراقب على سير الاقتراع في باكو وبضع مناطق أذربيجان الجهوية. وعين النائب الاوكراني ارثور جيراسيموف منسقا خاصا لبعثة الرقابة قصيرة المدة للمنظمة فيما ترأس الوفد للجمعية البرلمانية للمنظمة النائبة الألبانية ايلونه خواجه قجيبريا.

AZERTAG.AZ : أكثر من 60 عضوا للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي يتابعون على سير الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان

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