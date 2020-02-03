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    وقف إمداد الغاز الطبيعي إلى نحو 1000 مشترك في منكجوير

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣١]

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    تضرر خط إمداد الغاز الطبيعي بقطر 76 ملم الخاص بالاتحاد الإنتاجي "أذر غاز" جراء حادث مروري وقع بمدينة منكجوير عند تقاطع الشارعين.

    أفادت أذرتاج عن بيان اذري غاز أن الحادث المروري أدى إلى وقف إمداد الغاز الطبيعي إلى نحو 1000 مشترك وشرع موظفو إدارة تارتار لاستهلاك الغاز الطبيعي الإقليمي التابعة للشركة في التعامل مع أضرار الحادث وإزالة عواقبه.

    AZERTAG.AZ :وقف إمداد الغاز الطبيعي إلى نحو 1000 مشترك في منكجوير
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