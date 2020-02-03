نفطجي يخطف التعادل مع ضيفه سومغايت

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

خطف نفطجي باكو التعادل مع سومغايت ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 58 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا في باكو قادها الحكم أومودلو أمام 850 مشجع.

وفتح الحساب صادقوف د43 لصالح سومغايت فيما رد عليه دابو د72.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من نفطجي صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من نفطجي د41 عن حرمان الخصم من إمكانية تسجيل هدف واضحة.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

بهذا التعادل ظل نفطجي بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة بينما تراجع سومغايت إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.