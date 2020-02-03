باكو، 3 فبراير، أذرتاج يعقد في الثالث من فبراير اليوم مؤتمر مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان. أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في المؤتمر. وألقى رئيس الدولة كلمة افتتاحية في المؤتمر.

AZERTAG.AZ : مؤتمر نتائج السنة الأولى لتنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م

الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر

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