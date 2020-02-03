باكو، 3 فبراير، أذرتاج بلغ حجم استخراج النفط الخام في باكو خلال عام 2019م الماضي 37 مليونا و2ر17 ألف طن مع المكثفات الغازية واستخراج الغاز الطبيعي للتسويق 24 مليارا و6ر491 مليون متر مكعب. أفادت أذرتاج عن إدارة إحصاءات باكو أن إجمالي قيمة الإنتاج في صناعة التعدين خلال العام المنصرم بلغ 32 مليار مانات بزيادة 4ر0 في المائة عن مؤشر عام 2018م.

AZERTAG.AZ : إحصاءات باكو تكشف عن حجم استخراج النفط والغاز في باكو العام الماضي

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