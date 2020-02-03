صبائل يخسر أمام قراباغ أغدام ضيفه

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

خسر نادي صبائل باكو أمام قراباغ أغدام ضيفه بهدف يتيم في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 59 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو قادها الحكم محمدوف أمام 1000 مشجع.

وسجل هدف الضيف ماهر د81.

وعاقب الحكم لاعبا من صبائل و4 لاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 5 دقائق إلى الفترة الثانية.

بهذه النتيجة رفع رصيد قراباغ إلى 34 نقطة بالمركز الأول فيما تجمد رصيد صبائل عند 12 نقطة في المركز الثامن الأخير.