كشلة يتغلب على مضيفه غابالا

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

تغلب كشله باكو على غابالا مضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 60 المنظمة على ملعب غابالا المركزي في غابالا قادها الحكم بايراموف أمام 200 مشجع.

وفتح الحساب بويوفيج د35 وأضاف سيزار د40 الهدف الثاني لصالح كشله فيما جاء هدف حفظ ماء وجه صاحب الأرض من جانب يوتيج د60.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من غابالا و5 لاعبين من كشله بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع كشله إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة فيما نزل غابالا إلى المركز السابع قبل الأخير برصيد 13 نقطة.