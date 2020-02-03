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    بحث العلاقات الأذربيجانية العراقية في بغداد

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٥‎]

    بغداد، 3 فبراير (أذرتاج).

    التقى نسير محمدوف القائم بالأعمال الاذربيجاني في العراق مع عبد الأمير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اشارا الى عمق علاقات الصداقة بين أذربيجان والعراق وناقشا آفاق التعاون الثنائي والتعاون في إطار المنظمات الدولية.

    أشار الوزير عبد الأمير الحمداني الى دعم أذربيجان الكبير في إدراج مدينة بابل العراقية في قائمة التراث العالمي في الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو، المنعقدة في باكو في العام الماضي واعرب عن شكره مجددا باسم بلاده.

    كما واستعرض الجانبان مسائل توسيع علاقات التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين واجريا تبادل الآراء حول المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    رابل كتانوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    بغداد

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