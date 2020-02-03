خالاف خالافوف: تم تخطيط جزء كبير من الحدود بين أذربيجان وروسيا

كييف، 3 فبراير (أذرتاج).

أجريت اعمال التخطيط في جزء كبير من الحدود بين أذربيجان وروسيا.

قال هذا خالاف خالافوف نائب وزير الخارجية الاذربيجاني في حديثه مع وكالة اذرتاج.

وأشار نائب الوزير ان عملية التخطيط في الحدود مع روسيا تجرى بنجاح. وتتواصل مناقشات وإجراءات واتفاقات بناء على الجدول.

وأشار خالافوف الى وجود تفاهم كامل بين الطرفين في إطار هذه الاعمال. ولا مانع للانتهاء بنجاح من اعمال التخطيط في الحدود بين أذربيجان وروسيا. ومن المتوقع استكمال عملية التخطيط في الحدود بين الدولتين خلال 2-3 سنوات قادمة.

يذكر ان عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وروسيا انتهت عام 2010.

إيميل حسينلي

المراسل الخاص لأذرتاج

كييف