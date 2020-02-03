البنوك تقرض 5ر97 في المائة من القروض

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

محفظة القروض للمصارف وسائر منظمات القروض في البلد كانت بما بعادل العملة الوطنية 15 مليارا و4ر116 مليون مانات إلى اول ديسمبر عام 2019م الماضي.

قالت هيئة الإحصاء لأذرتاج إن 12 مليارا و7ر108 مليون مانات او 1ر80 في المائة من إجمالي محفظة القروض كانت من حصة القروض طويلة الأجل. وأقرضت البنوك 5ر97 في المائة من القروض فيما جاءت الباقية البالغة 5ر2 في المائة منها من حصة منظمات واتحادات القروض .

وبلغ حجم القروض المتعثرة مليارا و4ر410 مليون مانات وشكل 3ر9 في المائة من إجمالي محفظة القروض .