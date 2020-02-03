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    سياسة


    بعثة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي الى باكو للمراقبة على التصويت

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١٠]

    باكو، 3 فبراير (أذرتاج).

    ستقوم بعثة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي تحت رئاسة فرنك شوابي بزيارة باكو للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 9 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع Secki-2020.az ان البعثة ستصل الى باكو في 7 فبراير.

    سيتابع المراقبون من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي عملية الاقتراع، ذلك مع مراقبين من الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان.

    AZERTAG.AZ :بعثة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي الى باكو للمراقبة على التصويت
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