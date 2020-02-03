بعثة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي الى باكو للمراقبة على التصويت

باكو، 3 فبراير (أذرتاج).

ستقوم بعثة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي تحت رئاسة فرنك شوابي بزيارة باكو للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 9 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع Secki-2020.az ان البعثة ستصل الى باكو في 7 فبراير.

سيتابع المراقبون من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي عملية الاقتراع، ذلك مع مراقبين من الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان.