بعثة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي الى باكو للمراقبة على التصويت
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
باكو، 3 فبراير (أذرتاج).
ستقوم بعثة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي تحت رئاسة فرنك شوابي بزيارة باكو للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 9 فبراير.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع Secki-2020.az ان البعثة ستصل الى باكو في 7 فبراير.
سيتابع المراقبون من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي عملية الاقتراع، ذلك مع مراقبين من الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان.
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