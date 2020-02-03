  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 4 فبراير شباط

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 فبراير شباط القادم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 4 فبراير شباط القادم.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 4 فبراير شباط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]
    البنوك تقرض 5ر97 في المائة من القروض
    ٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
    منح 27975 قرض للرهن العقاري عبر صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان
    ٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
    البنك المركزي يجري عمليات تفتيش شاملة في البنوك
    ٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]
    حجم القروض المؤمنة يبلغ 7ر69 مليون مانات
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 4 فبراير شباط