البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 4 فبراير شباط
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
باكو، 3 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 فبراير شباط القادم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 4 فبراير شباط القادم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٥]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٥]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٤]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [٠٠:٢٨]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٨]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٦]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٥]
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك