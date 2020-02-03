الحكومة الجورجية: إعداد مشروع قانون حول نوع جديد للنقل المتعدد الوسائط

تبيليسي، 3 فبراير (أذرتاج)

يخطط تطبيق نوع جديد للنقل المتعدد الوسائط في جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها ناتيا تورناوا وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية.

قالت الوزيرة ان مشروع القانون بهذا الشأن قد أعد وتم إحالته الى البرلمان. تنص الوثيقة على نقل شاحنات ومقطورات (وسائط النقل الخاصة) بالسكة الحديدية الخاصة.

تعتبر الحكومة الجورجية ان النقل السككي يتمتع بعدد من المزايا الجيدة بالمقارنة مع النقل في الطرق البرية. يؤدي النقل البري الى انهيار البنية التحتية للطرق واحداث مرورية واصطدامات والتأثير السلبي على البيئة. سيقلل النقل السككي من الاستفادة من نقل الطرق البرية.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبيليسي