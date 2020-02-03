  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    قررت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بإبعاد نادي أقصو عن مسابقة دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بعد النظر في رسالة قدمها النادي إليها يبين فيها قرار النادي بوقف نشاطها في دوري الدرجة الأولى.

    أفادت أذرتاج أن إدارة الدوري لبت مراجعة النادي الذي علل قراره بكثرة لاعبيه الذين تم إبعادهم عن النادي بسبب تورطهم في عمليات التلاعب بالنتائج ما جعل النادي قرر بوقف فعالياتها في المسابقة.

    وجاء في بيان الإدارة أن النادي شارك في نصف مباريات الدوري الأمر الذي يفيد على أساس النظام الساري مفعوله أن النادي تحتسب له في المباريات القادمة خسائر بحساب 0-3 في كل لقاء وأن لاعبي النادي يحصلون على صفة لاعب حر.

    يذكر أن النادي كان يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب دوري الدرجة الأولى قبل بدء الدور الثاني من المسابقة حيث لعب النادي 12 مباراة وفاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في 7 مباريات ليحصل على 13 نقطة مع 13 هدفا له و27 عليه.

    AZERTAG.AZ :إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
    باكو تستضيف البطولة الدولية لجمباز الذكور لجائزة الاتحاد الأذربيجاني للجمباز للشباب
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]
    كشلة يتغلب على مضيفه غابالا
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٥‎]
    صبائل يخسر أمام قراباغ أغدام ضيفه
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
    نفطجي يخطف التعادل مع ضيفه سومغايت
    إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى