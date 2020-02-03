إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

قررت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بإبعاد نادي أقصو عن مسابقة دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بعد النظر في رسالة قدمها النادي إليها يبين فيها قرار النادي بوقف نشاطها في دوري الدرجة الأولى.

أفادت أذرتاج أن إدارة الدوري لبت مراجعة النادي الذي علل قراره بكثرة لاعبيه الذين تم إبعادهم عن النادي بسبب تورطهم في عمليات التلاعب بالنتائج ما جعل النادي قرر بوقف فعالياتها في المسابقة.

وجاء في بيان الإدارة أن النادي شارك في نصف مباريات الدوري الأمر الذي يفيد على أساس النظام الساري مفعوله أن النادي تحتسب له في المباريات القادمة خسائر بحساب 0-3 في كل لقاء وأن لاعبي النادي يحصلون على صفة لاعب حر.

يذكر أن النادي كان يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب دوري الدرجة الأولى قبل بدء الدور الثاني من المسابقة حيث لعب النادي 12 مباراة وفاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في 7 مباريات ليحصل على 13 نقطة مع 13 هدفا له و27 عليه.