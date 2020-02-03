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    اقتصاد


    وكالة "إسنا": إيران وأذربيجان ستنشئان منطقة صناعية مشتركة

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٩]

    طهران، 3 فبراير (أذرتاج).

    توصلت أذربيجان وإيران الى اتفاق لإنشاء منطقة صناعية مشتركة في ولاية أردبيل الإيرانية. وهذه المنطقة الصناعية المشتركة ستنفع كلا الطرفين بسبب وقوعها في المنطقة الحدودية. سيتمكن رجال اعمال من كلا البلدين من توظيف استثمارات بالشروط المناسبة في هذه المنطقة الصناعية الجديدة.

    كتب هذا في مقال أدرجته وكالة انباء إسنا الإيرانية في موقعها على الانترنت.

    رابل كتانوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    طهران

    AZERTAG.AZ :وكالة "إسنا": إيران وأذربيجان ستنشئان منطقة صناعية مشتركة
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