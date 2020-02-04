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    تراجع سعر برميل أذري لايت

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٤٦]

    باكو، 4 فبراير، أذرتاج

    يتراجع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 86ر59 دولارا بعد تراجع مسجل قدر 29ر2 دولارين.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 15ر19 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

    AZERTAG.AZ :تراجع سعر برميل أذري لايت
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