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    دورة تالية من مباحثات إعادة ترسيم وتخطيط الحدود مع جورجيا تعقد في تبيليسي

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٦]

    كييف، 4 فبراير، أذرتاج

    تم توفيق ثلثي الحدود الدولية بين أذربيجان وجورجيا من حيث إعادة الترسيم والتخطيط والمباحثات حول الجزء الباقي تتواصل بسبب اختلافات الآراء المحددة بشأنها.

    أفادت أذرتاج عن خلف خلفوف نائب وزير الخارجية قوله في تصريح له للوكالة إن جلسة تالية للجنة الحكومية الدولية لإعادة ترسيم وتخطيط الحدود بين أذربيجان وجورجيا تعقد في تبيليسي وقدمت أذربيجان مقترحاتها بشأن مواعيد عقد اللقاء وينظم لقاء للخبراء قبل جلسة مباحثات جديدة وعلى الخبراء أن يعملوا على وثائق قانونية والخرائط لتقديمها إلى عمل اللجنة.

    يذكر أن اللجنة الحكومية تتباحث منذ عام 1996م لإعادة ترسيم وتخطيط الحدود بين أذربيجان وجورجيا. وعملية إعادة ترسيم الحدود مع روسيا انتهت عام 2010م.

    أميل حسينلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ : دورة تالية من مباحثات إعادة ترسيم وتخطيط الحدود مع جورجيا تعقد في تبيليسي
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