باكو، 4 فبراير، أذرتاج أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 90ر54 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد نمو مسجل قدر 45ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 65ر50 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد نمو سعره قدر 54ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده