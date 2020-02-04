الرئيس إلهام علييف: احتياطيات النقد الأجنبي ازدادت مليار دولار خلال يناير

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

وصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بزيادة مليار دولار خلال شهر يناير عام 2020م.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن هذه احتياطيات استراتيجية لأذربيجان وتضمن استقلالها الاقتصادي واستقلالها السياسي بما فيه الكفاية.

واكد الرئيس إلهام علييف على أن أذربيجان من البلاد القلائل اليوم عبر العالم التي تنتهج سياسة مستقلة وذلك يقتضي بعدد كبير من العوامل ومن ضمنها أراضي البلدان وإمكاناتها والناتج المحلي الإجمالي لها وقدراتها العسكرية ولأذربيجان إمكانات كافية من اجل انتهاج السياسة المستقلة.

وزاد رئيس الدولة أن اهم ذلك دعم الشعب والدعم والثقة في سياستنا والبتة مؤشراتنا الاقتصادية وفعالياتنا في الساحة السياسية تزيد من قوتنا وتتزايد أذربيجان قوة سنة بعد سنة وتتقوى.