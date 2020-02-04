الرئيس الأذربيجاني: اقتصادنا نما 2ر2 في المائة

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

اقتصادنا نما بنسبة 2ر2 في المائة واعتبر أن هذه نتيجة طيبة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن سعر النفط مستقر ولكن استخراج النفط في أذربيجان انخفض بشيء ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2 في المائة نتيجة طيبة خاصة نظرا لنمو القطاع غير النفطي البالغ 5ر3 في المائة. وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 5ر1 في المائة. واستخراج النفط يرجع إليه سبب ذلك مع أن القطاع غير النفطي الذي يعتبر أولويتنا الرئيسة ارتفع بنسبة تزيد عن 14 في المائة ولعب في ذلك البتة دورا خاصا شروع المؤسسات الصناعية العملاقة المدشنة العام الماضي وفي الوقت ذاته تنمية ريادة العمل الصغيرة والمتوسطة وتحسين ظروف الأعمال كما يذكر البنك الدولي هو الآخر تحسين بيئة الأعمال. والبتة جميع مؤسسات الأعمال ترى ذلك وتشعر به.