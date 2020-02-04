الرئيس إلهام علييف: أوضاع الاقتصاد الكلي مستقرة تماما

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

أوضاع الاقتصاد الكلي مستقرة تماما وكان التضخم المالي عند مجرد 5ر2 في المائة وإيرادات الأهالي 4ر7 في المائة. أي فاقت إيرادات الأهالي على التضخم المالي كما هو الحال دائما. وازدادت احتياطاتنا للنقد الأجنبي قدر 4ر6 مليار دولار.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن هذا يسعني القول بانه مؤشر قياسي في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن ميزانيتنا وصلت إلى حد قياسي فإننا قد واصلنا زيادة احتياطاتنا للقند الأجنبي. وهذا كان على هذا النحو دائما. حتى خلال السنوات الأصعب علينا والمتأزمة عندما كان سعر النفط في الأسواق العالمية انخفض 4 مرات كنا قد زدنا احتياطاتنا للنقد الأجنبي ولكن الارتفاع البالغ 4ر6 مليارات دولار العام الماضي البتة يعكس عن سياسة مدروسة. اقتصدنا أموالنا. ولكننا نستثمر في مشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية استثمارات حكومية فقط. وفي الوقت ذاته نحصل على أموال أكبر من إدارة احتياطاتنا للنقد الأجنبي أيضا. وتُبدي عوامل عدة نفسَها هنا. لان أذربيجان اليوم بلدٌ يحظى باحترام كبير على نطاق العالم سواء هل في الساحة السياسية ام الساحة الاقتصادية ام تنمية الاعمال.