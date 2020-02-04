الرئيس إلهام علييف: يثق الشعب في كلامنا وفي عملنا

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن كل مشروع يتحقق بمبادرة أذربيجان وتنظيمها يحتفي بأهمية تاريخية.

أفادت أذرتاج أن الرئيس أكد على أن هذه المشاريع وجميع الأعمال المنفذة عامة هي الخدمات الكبيرة أمام الشعب الأذربيجاني. وذكر رئيس الدولة أن التنمية الناجحة والاستقرار والحماسة الطيبة في المجتمع مرهون على السياسة والخطوات مفيدا "إننا فعلنا كل ما قلنا ولا يوجد وعد غير منفذ. ولا أحد يستطيع أن يجد ذلك. وفعلت كل ما قلته عام 2003م وما بعده من السنوات فلذلك يثق الشعب في كلامنا وفي عملنا ثقة كبيرة. وكنت أردد دائما قولا إن قوة قولنا يجب أن تكون على قدر توقيعنا واليوم هكذا الأمر."