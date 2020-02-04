أذربيجان تملك أحد المؤشرات العليا على نطاق العالم من حيث مستوى التغويز

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

يمكن القول بان التغويز مؤمن في جميع أماكن البلد اليوم حيث بلغ مستوى التغويز 96 في المائة وذلك أحد المؤشرات العليا على نطاق العالم.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن مستوى التغويز في أذربيجان جان عند 51 في المائة عام 2003م وما كان الغاز ممدا إلى المحافظات على الاطلاق ووصل هذا الرقم حاليا إلى 96 في المائة ولا محافظة خالية من الغاز. ولا محافظة يقل التغويز فيها عن مستوى 70 في المائة وفي المحافظات تبلغ 100 في المائة و95 في المائة.

وقال الرئيس إلهام علييف إن 130 مليون مانات من أموال الميزانية مخصصة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية في برنامج الاستثمارات الحكومية للتغويز مفيدا أن القرى التي لا تحصل على الغاز اليوم ستغوز أيضا.