إسطنبول، 4 فبراير، أذرتاج حصد 3 أعضاء من المنتخب الوطني للتايكوندو للرجال ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة من تصنيف ج1 المنظمة في إسطنبول. أفادت أذرتاج أنهم أقايف 68 كغ وهرجقاني 80 كغ وغزيزوفا 67 كغ.

AZERTAG.AZ : لاعبو التايكوندو الوطني يحصدون 3 ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة

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