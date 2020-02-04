لاعبو التايكوندو الوطني يحصدون 3 ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة
AzerTAg.az
٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٧]
إسطنبول، 4 فبراير، أذرتاج
حصد 3 أعضاء من المنتخب الوطني للتايكوندو للرجال ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة من تصنيف ج1 المنظمة في إسطنبول.
أفادت أذرتاج أنهم أقايف 68 كغ وهرجقاني 80 كغ وغزيزوفا 67 كغ.
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