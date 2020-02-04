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    لاعبو التايكوندو الوطني يحصدون 3 ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٧]

    إسطنبول، 4 فبراير، أذرتاج

    حصد 3 أعضاء من المنتخب الوطني للتايكوندو للرجال ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة من تصنيف ج1 المنظمة في إسطنبول.

    أفادت أذرتاج أنهم أقايف 68 كغ وهرجقاني 80 كغ وغزيزوفا 67 كغ.

    AZERTAG.AZ :لاعبو التايكوندو الوطني يحصدون 3 ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة
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    لاعبو التايكوندو الوطني يحصدون 3 ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة لاعبو التايكوندو الوطني يحصدون 3 ذهبيات في بطولة تركيا المفتوحة