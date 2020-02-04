الرئيس الأذربيجاني: بلدنا تطور بنجاح عموما العام الماضي

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

بلدنا تطور بنجاح عموما العام الماضي وسارت أذربيجان على طريق التنمية والاستقرار وأما التطورات الجارية في العالم تثير قلقنا طبعا. وتظهر في العالم مراكز نزاعات جديدة ومناطق متوترة حديثة. ولا تجد المشكلات الموجودة حلولا لها لا بل تضاف مشكلات جديدة. ويمكن القول باننا نلاحظ توترات في جميع أماكن العالم أوروبا وأفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتنا وفي المساحة ما بعد الاتحاد السوفييتي حتى نجد هذه التوترات تكسب أشكالا اشد في بعض الحالات ولكن أذربيجان تسير منذ السنوات الطويلة على سبيل الاستقرار.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن الاستقرار القائم في البلد يضمن بإرادة الشعب الأذربيجاني والسياسة المنتهجة في البلد تجد دعما عن جانب الشعب.

وأوضح الرئيس إلهام علييف أن السياسة تقاس على الاعمال الملموسة. وفي أساس سياستنا تقع الاعمال الملموسة والتنمية الحقيقية وليس الكلام بل العمل ويجد كل وعد عكسه في الحياة فلذلك أن الثقة المقدمة من جانب الشعب فينا في المستوى العالية وهذه هي الشروط الرئيسة للامن والأمان والاستقرار."