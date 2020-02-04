الرئيس إلهام علييف يحذر بعض البنوك

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

تواصل عملية التحسين في القطاع المصرفي ويجب أن تواصل حيث أننا قدمنا دعما كبيرا للبنوك وأمّنت الودائع كلها ومددنا هذه العملية.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن "الفترة المتأزمة قد مضت وأنا متأكد من ذلك ولكن الدولة تأخذ على عاتقها قضية زيادة ثقة الأهالي في البنوك أيضا حيث أن أذربيجان من البلاد النادرة التي يتم تأمين جميع ودائع البنوك من جانب الدولة وهذا دعم كبير مقدم للبنوك وتنازل وفي الوقت ذاته يزيد من مسؤولياتها. وإذا ظهرت مفاجأة أية كانت عن جانب البنوك والبنوك الخاصة فلتوم نفسها وضمن صلاحيات جديدة منحت للبنك المركزي يجب أن تكون الرقابة اقوى واشد كي تستكمل عملية التحسين بنجاح".

وأضاف رئيس الدولة أن "البنوك الخاصة ككل عليها أن تحفز تنميتنا الاقتصادية وألا يكون عملها مقتصرا على مجرد اكتساب أموال دون عمل وعليها أن تعي بمسؤوليتها. وقدمت لها الدولة إمكانات وفرص للنشاط ومنتحت لها تراخيص وإذا ظهرت مشكلات أية كانت في تلك البنوك ألغيت تلك التراخيص وقد ألغيت تراخيص عدد كبير من البنوك في الآونة الأخيرة. وستكون محرومة من هذه الفرص. فلذلك عليها أن تعي مسؤوليتها. ويجب ألا تكون أية مفاجأة. وعليها أن تفضل قروض أعمال وقد ذكرت ذلك في الاجتماع التشاوري المنعقد تكريسا لنتائج العام الماضي. ويلاحظ هذا الميل بشيء. بل هي تفضل القروض الاستهلاكية وطبعا هذا سهل للغاية حيث تقدم قروضا استهلاكية ثم تحصل على فوائد ولكن قروضا مصرفية لازمة من اجل اقتصاد البلد والقطاع الحقيقي وفتح فرص عمل فلذلك أوجه الآن هنا أن يأخذ البنك المركزي ومكتب الوزراء والوزارات ذات الصلة هذا تحت الرقابة وأتلقى معلومات نظامية حول مستوى فوائد حصص قروض أعمال ويجب أن تكون القروض الاستهلاكية والرقابة دائمة."

وقال رئيس الدولة "إني أود أن أتناول قضية أخرى وهي أن البنوك كثيرا ما ترفض ممتلكات مرهونة تقع في مناطق إقليمية بل تطلب ممتلكات للرهن في باكو وذلك يجب أن يقضى عليه ولا يجوز هنا أي تمييز وعلى المؤسسات ذات الصلة أن تشتغل بهذه القضية اشتغالا جادا."