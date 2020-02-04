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    اسحق جهانكيري: إيران لا يمكنها الانتفاع بملياراتها الموجودة في كوريا الجنوبية واليابان

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]

    طهران، 4 فبراير (أذرتاج)

    لإيران ودائعها بقيمة مليارات دولار في كوريا الجنوبية واليابان. لكننا لا يمكننا الانتفاع بهذه الأموال لأن الولايات المتحدة الامريكية لا تسمح به.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانكري. أضاف ان الولايات المتحدة الامريكية أعلنت انها مع الشعب الإيراني، لكنها لا تسمح بشراء الادوية للمرضى. فكيف تكون مع الشعب الإيراني؟

    وزاد اسحق جهانكري ان الولايات المتحدة الامريكية تلاحق سفن نقل النفط الإيراني. يتم تحذير الشركة من مغبة شراء ذلك النفط وتهديدها بالمشاكل التي قد تواجهها في النظام البنكي. هذه عقوبات لم يسبق لها مثيلها.

    وقال النائب الأول للرئيس انه رغم كل هذا صدرت الشركات العاملة في القطاع غير النفطي منتجات بقيمة 70 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وذكر ان ايران تواجه الأيام الصعبة بسبب العقوبات الامريكية.

    رابل كتانوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    طهران

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