وكالتا (كونا) و(جيبوتي) توقعان غدا اتفاقية تعاون

باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح، إنه سيوقع مع وكالة الأنباء الجيبوتية اتفاقية تعاون خلال زيارة وفد إعلامي جيبوتي للكويت غدا الأربعاء.

وأعرب الشيخ مبارك الدعيج، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالوفد الإعلامي الجيبوتي الذي يصل غدا إلى البلاد بدعوة من (كونا) والذي يضم مدير الاتصالات والإعلام بوزارة الاتصالات إبراهيم ميير ومدير وكالة الأنباء الجيبوتية ناصر عبدالله ومدير جريدة القرن التي تصدر باللغة العربية ياسين عبدالله.

وأوضح أنه سيعقد جلسة مباحثات مع الوفد، وسيوقع مع نظيره الجيبوتي ناصر عبدالله على اتفاقية تعاون بين الوكالتين، تشمل تبادل المعلومات والأخبار والصور، إضافة إلى تبادل الزيارات وتسهيل مهمة تغطية الصحفيين من الجانبين.

وأكد أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز التعاون بين الوكالتين في العديد من المجالات الإعلامية التي تهدف إلى تحقيق إضافة جديدة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) من خلال منطقة مهمة في القارة الافريقية.

وأكد الشيخ مبارك الدعيج حرص (كونا) على تعزيز وجودها في دول القارة الافريقية. مشيرا إلى تزايد الاهتمام بهذه القارة وسعي دولة الكويت إلى توطيد علاقاتها مع مختلف الدول بها.